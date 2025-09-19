Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Борусия (Мьонхенгладбах) губи Хак за следващите няколко седмици

Борусия (Мьонхенгладбах) губи Хак за следващите няколко седмици

  • 19 сеп 2025 | 18:01
  • 329
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) губи Хак за следващите няколко седмици

Борусия Мьонхенгладбах ще бъде без Робин Хак през "следващите седмици", след като нападателят е получил разкъсване на менискуса, а операцията е насрочена за събота. От ръководството на клуба не разкриха как се е стигнало до контузията на дясното коляно, но спортният директор Роланд Виркус го нарече "боец", който "вече гледа напред".

Хак беше титуляр във всичките четири мача на Борусия Мьонхенгладбах през настоящата кампания и беше ключов играч и през миналия сезон. Отсъствието му е още един удар за тима, тъй като нападателят Тим Клайндинст също отсъства поради контузия.

Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула
Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

Новото попълнение Джовани Рейна може да заеме мястото на Хак на лявото крило в неделя срещу Байер Леверкузен. Борусия няма победа в 10 мача и не е отбелязал гол в пет, което ги поставя в края на 16-о място след три мача от Бундеслигата този сезон. Слабите резултати доведоха до уволнението на треньора Херардо Сеоане в понеделник, като засега временно начело ще бъде Еуген Полански.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

Панатинайкос върна за трети път треньор, очаква го дебют срещу Олимпиакос

  • 19 сеп 2025 | 15:59
  • 1038
  • 0
Реал Мадрид отново е с най-голям бюджет в Ла Лига, разликата с Барселона е огромна

Реал Мадрид отново е с най-голям бюджет в Ла Лига, разликата с Барселона е огромна

  • 19 сеп 2025 | 15:20
  • 4999
  • 4
Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

  • 19 сеп 2025 | 15:18
  • 1318
  • 0
Чаби Алонсо: Винисиус ми изглежда добре, Белингам и Камавинга може и да играят утре

Чаби Алонсо: Винисиус ми изглежда добре, Белингам и Камавинга може и да играят утре

  • 19 сеп 2025 | 14:57
  • 2372
  • 1
Слот за дербито на Мърсисайд и възможно ли е Исак и Екитике да играят заедно

Слот за дербито на Мърсисайд и възможно ли е Исак и Екитике да играят заедно

  • 19 сеп 2025 | 14:43
  • 7274
  • 0
От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

  • 19 сеп 2025 | 14:34
  • 1479
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 19 сеп 2025 | 17:45
  • 8926
  • 3
11-те на Левски и Лудогорец

11-те на Левски и Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 19:04
  • 1669
  • 0
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 42001
  • 139
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 4358
  • 2
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 3900
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 12825
  • 16