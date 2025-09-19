Борусия (Мьонхенгладбах) губи Хак за следващите няколко седмици

Борусия Мьонхенгладбах ще бъде без Робин Хак през "следващите седмици", след като нападателят е получил разкъсване на менискуса, а операцията е насрочена за събота. От ръководството на клуба не разкриха как се е стигнало до контузията на дясното коляно, но спортният директор Роланд Виркус го нарече "боец", който "вече гледа напред".

Хак беше титуляр във всичките четири мача на Борусия Мьонхенгладбах през настоящата кампания и беше ключов играч и през миналия сезон. Отсъствието му е още един удар за тима, тъй като нападателят Тим Клайндинст също отсъства поради контузия.

Новото попълнение Джовани Рейна може да заеме мястото на Хак на лявото крило в неделя срещу Байер Леверкузен. Борусия няма победа в 10 мача и не е отбелязал гол в пет, което ги поставя в края на 16-о място след три мача от Бундеслигата този сезон. Слабите резултати доведоха до уволнението на треньора Херардо Сеоане в понеделник, като засега временно начело ще бъде Еуген Полански.

