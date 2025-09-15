Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

Германският Борусия (Мьонхенгладбах) се раздели със старши треньора Херардо Сеоане само след три мача от началото на новия сезон, като това решение влиза в сила незабавно, съобщиха официално от клуба. Наставникът на отбора до 23 години Еуген Полански ще поеме ролята на временен треньор, добавиха от Борусия.

"След интензивен анализ на началото на сезона ни, стигнахме до убеждението, че трябва да направим промяна в позицията на старши треньора", каза спортният директор Роланд Виркус и добави: - Вярата ни, че с Херардо може да се постигне обрат, намаля след 10 мача без победа в Бундеслигата”.

39-годишният Полански до момента беше начело на отбора до 23 години. Играл е професионално в Мьонхенгладбах и идва от младежката система на клуба.

Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

По-рано днес Сеоане проведе сутрешната тренировка на тима. Той зае позицията през юни 2023 година, а договорът му беше валиден до края на юни 2026-а.

Германското футболно списание “Кикер” и телевизионният оператор “Скай Спортс” също съобщиха за края на договора на Херардо Сеоане, като според “Билд”, 46-годишният швейцарски треньор се е сбогувал с футболистите по телефона.

С тази промяна Бундеслигата вече претърпя втората треньорска смяна до третия кръг от новия сезон. След само два мача Байер (Леверкузен) се раздели с Ерик тен Хааг.

В неделя Борусия (Мьонхенгладбах) загуби домакински мач в Бундеслигата срещу Вердер (Бремен) за първи път от 15 години.

"Херардо пое отбора в трудна ситуация, следваше пътя на клуба, даде началото на процеса на развитие на отбора и го стабилизира. Краят на сезона обаче не беше такъв, какъвто си го представяхме, а и началото на този също не беше", заяви президентът на клуба Райнер Бонхоф.

"Стъпката да се зададе нов импулс сега е правилната. Благодарим на Херардо за работата му и му желаем всичко най-добро в професионален и личен план", допълни той.

Снимки: Imago