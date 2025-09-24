Популярни
  Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

  • 24 сеп 2025 | 09:55
  • 741
  • 0
Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

Истинска бомба избухна в тенис света, когато миналия ноември Новак Джокович обяви, че негов нов треньор ще бъде Анди Мъри, бивш номер едно в света и негов голям съперник. Все пак, сътрудничеството не продължи дълго, само няколко месеца, а шотландецът на няколко пъти говори защо се е стигнало до толкова бързо раздяла. Може би всичко щеше да е различно, ако Ноле не се беше контузил на Откритото първенство на Австралия в четвъртфинала срещу Карлос Алкарас и не беше принуден да предаде полуфиналния мач в Мелбърн на Александър Зверев...

Няколко месеца по-късно шотландецът отново говори за прекратяването на сътрудничеството.

"Първоначално ми хареса, но резултатите, ясно е за всички, не бяха такива, каквито ги очаквахме. Сигурен съм, че и Джокович мислеше така. Все още се радвам, че го направих. Беше уникална възможност и ако не бях я приел, щях да съжалявам. Да прекарам време с един от най-големите ми съперници, един от най-великите спортисти на всички времена, да се опитам да му помогна, но и да се уча от него, да го разбирам... Това беше завладяващо", споделя Мъри.

Джокович се завръща в игра в Шанхай
Джокович се завръща в игра в Шанхай

Основният проблем, подчертава трикратният шампион от "Големия шлем", е бил, че не е могъл да бъде до Новак толкова, колкото е било необходимо. През този период сръбският ас е бил със семейството си предимно в Испания, а Анди е прекарвал качествено време във Великобритания.

"Ако питате мен, ако искате да свършите най-добрата възможна работа като треньор, трябва да прекарвате много време с играча. А това е трудно, когато не живеете близо един до друг", обясни Мъри.

Почина менторът на Джокович
Почина менторът на Джокович

За Джокович предстои участие в Шанхай, където ще се опита да спечели петата си титла. След това 38-годишният сърбин ще играе на демонстративния турнир „Шест крале“ в Рияд, а после и на турнира в Атина в началото на ноември.

