Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович се завръща в игра в Шанхай

Джокович се завръща в игра в Шанхай

  • 23 сеп 2025 | 16:35
  • 492
  • 0

Организаторите на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай обявиха, че в състезанието ще играе и бившият номер 1 в света Новак Джокович. Турнирът ще се проведе между 1 и 12 октомври.

Джокович, който и носител на 24 титли от "Големия шлем", е финалист от миналата година в Шанхай и общо четири пъти е печелил турнира в Азия. Миналата година сърбинът загуби финала от Яник Синер след 6:7(4), 3:6.

Новак Джокович се завръща на тенис кортовете за първи път след загубата си от Карлос Алкарас на полуфинала на Откритото първенство на САЩ. Ноле е печелил титлата в Шанхай през 2012, 2013, 2015 и 2018, като последния път побеждава на финала хърватина Борна Чорич.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина пропуска турнира в Пекин

Свитолина пропуска турнира в Пекин

  • 23 сеп 2025 | 15:22
  • 359
  • 0
Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

  • 23 сеп 2025 | 14:56
  • 1472
  • 0
Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

  • 23 сеп 2025 | 14:27
  • 2819
  • 8
Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

  • 23 сеп 2025 | 13:47
  • 560
  • 0
Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

  • 23 сеп 2025 | 11:47
  • 631
  • 0
Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

  • 23 сеп 2025 | 08:27
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 7827
  • 14
Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

  • 23 сеп 2025 | 17:01
  • 1608
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 22068
  • 70
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 4252
  • 20
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 10939
  • 11
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 3171
  • 3