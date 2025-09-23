Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Почина менторът на Джокович

Почина менторът на Джокович

  • 23 сеп 2025 | 17:08
  • 673
  • 1
Почина менторът на Джокович

Легендарният тенис треньор Никола Пилич, когото преди години Новак Джокович посочи за свой ментор, почина на 86-годишна възраст. Новината бе съобщена от Хърватската тенис федерация.

Джокович се завръща в игра в Шанхай
Джокович се завръща в игра в Шанхай

Най-големият успех в състезателната кариера на родения в Сплит Пилич е достигането до финала на "Ролан Гарос" през 1973 година. Той има още полуфинал на "Уимбълдън" и четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ.

Новак Джокович отказа предложението на Федерер!
Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Неговото име обаче става по-известно с постиженията му в треньорската кариера. Той извежда Германия до три триумфа за купа "Дейвис" между 1988 и 1993 година. През 2005 година печели турнира и с Хърватия, а през 2010 година е консултант на националния отбор на Сърбия, който също печели неофициалното световно отборно първенство за мъже.

Пилич има и акадения в Германия на свое име, към която на 12-годишна възраст се присъединява Новак Джокович. През 2018 година носителят на 24 титли от Големия шлем заяви, че хърватинът е неговият "тенис баща".

От Хърватската тенис федерация заявиха, че Пилич е починал в понеделник, но причина за кончината му не бе посочена.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина пропуска турнира в Пекин

Свитолина пропуска турнира в Пекин

  • 23 сеп 2025 | 15:22
  • 359
  • 0
Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

  • 23 сеп 2025 | 14:56
  • 1473
  • 0
Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

  • 23 сеп 2025 | 14:27
  • 2826
  • 8
Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

  • 23 сеп 2025 | 13:47
  • 560
  • 0
Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

  • 23 сеп 2025 | 11:47
  • 631
  • 0
Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

  • 23 сеп 2025 | 08:27
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 7852
  • 14
Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

Руи Мота и Куртулуш говорят в Малмьо - очаквайте на живо!

  • 23 сеп 2025 | 17:01
  • 1624
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 22088
  • 70
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 4267
  • 20
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 10948
  • 11
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 3181
  • 3