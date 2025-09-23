Почина менторът на Джокович

Легендарният тенис треньор Никола Пилич, когото преди години Новак Джокович посочи за свой ментор, почина на 86-годишна възраст. Новината бе съобщена от Хърватската тенис федерация.

Джокович се завръща в игра в Шанхай

Най-големият успех в състезателната кариера на родения в Сплит Пилич е достигането до финала на "Ролан Гарос" през 1973 година. Той има още полуфинал на "Уимбълдън" и четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ.

Новак Джокович отказа предложението на Федерер!

Неговото име обаче става по-известно с постиженията му в треньорската кариера. Той извежда Германия до три триумфа за купа "Дейвис" между 1988 и 1993 година. През 2005 година печели турнира и с Хърватия, а през 2010 година е консултант на националния отбор на Сърбия, който също печели неофициалното световно отборно първенство за мъже.

Пилич има и акадения в Германия на свое име, към която на 12-годишна възраст се присъединява Новак Джокович. През 2018 година носителят на 24 титли от Големия шлем заяви, че хърватинът е неговият "тенис баща".

От Хърватската тенис федерация заявиха, че Пилич е починал в понеделник, но причина за кончината му не бе посочена.