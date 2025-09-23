Наполи преподписа с италиански национал и двукратен шампион с клуба

Шампионът на Италия Наполи потвърди официално, че Матео Политано е подписал нов договор с клуба. 32-годишното крило се обвърза с "партенопеите" до юни 2028 г.
Политано първоначално се присъедини към Наполи от Интер през 2020 г. под наем с опция за задължително закупуване.
Футболистът натрупа 238 мача за Наполи във всички турнири, като реализира 34 гола и добави 35 асистенции.
С тима Матео Политано спечели два пъти Скудетото (сезон 2022/2023 и 2024/2025), като и Купата на страната през 2020 г. В момента той е и национал на Италия, като има 16 мача и 4 гола за "адзурите".
Снимки: Imago