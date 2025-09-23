Конте: Победата никога не идва лесно

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте направи равносметка на мача срещу Пиза. "Партенопеите" се наложиха трудно с 3:2 иоглавиха класирането на Серия "А".

„Нека започнем с това, че победата никога не е лесна. Днес играхме срещу отбор, който е на първо място по всички показатели, свързани с физическата подготовка", отчете Конте.

Наполи се възползва от грешката на Юве и се изстреля еднолично на върха

„Беше труден мач. През първото полувреме имахме затруднения да установим връзка с халфовете. Радваме се, че започнахме с четири победи в първенството. Битката за титлата ще бъде много равностойна и в нея ще участват седем или осем топ отбора", подчерта Конте.

„След Скудетото към нас има огромни очаквания. Има играчи, които все още трябва да растат и да се усъвършенстват. Нямаме време и ще трупаме опит в движение. Ето защо призовавам за спокойствие, когато чуя разговори за големи разходи на трансферния пазар. Подписахме с много играчи, но големите харчове са нещо съвсем различно“, добави наставникът на Наполи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages