Наполи се възползва от грешката на Юве и се изстреля еднолично на върха

Отборът на Наполи не допусна изненада и стигна до победа с 3:2 срещу новака в Серия "А" Пиза. Головете за шампионите реализираха Били Гилмор (39'), Леонардо Спинацола (73') и Лоренцо Лука (82'), а за гостите от се разписаха Мбала Нзола (60') от дузпа и Лоран (90'). Трите точки пратиха неаполитанците на върха във временното класиране след пет кръга, докато съперникът им крета в зоната на изпадащите на предпоследното място и все още чака първа победа след завръщането си в италианския елит.

Срещата започна с дискусионна ситуация в 11-тата минута, когато съдията отказа да отсъди дузпа за гостите, след като техен футболист падна в наказателното поле. Положението беше преразгледано чрез системата ВАР, което потвърди, че шампионите са играли чисто.



След това домакините взеха нещата в свои ръце и започнаха все повече да стягат обръча пред наказателното поле на тима на Пиза. Логичното се случи в 27-ата минута и Елмас прати вкара гол, но той беше отменен заради засада. Все пак до края на първото полувреме футболистите в сини спортни екипи успяха да капитализират видимото се преимущество и стигнаха до гол Спинацола намери с подаване Гилмор, а той стреля от границата на пеналтерията и извде тима си напред.

Seguimos daleee pic.twitter.com/ABQ7QjIH0o — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 22, 2025

След почивката ситуацията на терена не се промени особено и неаполитанците продължиха да доминират. Те обаче не се възползваха достатъчно от ситуациите, които имаха, като МакТоминей и Политано направиха пропуски, имащи потенциала да дадат стабилно предимство на техния отбор. Вместо това лековата грешка причини доста главоболия в редиците на Антонио Конте и игра с ръка доведе до дузпа за Пиза. Със отговорността се нагърби Мбала Нзола, който изпълни акуратно 11-метровия наказателен удар и даде надеждите на своите съотборници, че са в състояние да постигнат нещо значимо срещу голям съперник.



Гостите дори можеха да осъществят пълен обрат в 57-ата минута, когато Акинсанмиро стреля от ръба на наказателното поле и топката почти мина под напречната греда, но тогава решително се намеси Мерет и хвана коженото кълбо в ръкавиците си. В 68-ата минута пък Наполи получи допълнителен удар по самочувствието си и Спинацола беше санкциониран с жълт картон.



Футболистът на домакините се реваншира само пет минути по-късно по най-правилния начин и поемайки подаване в пеналтерията стреля в долния ляв ъгъл, за да даде аванс на шампионите отново. Осем минути преди края на редовното време падна и още един гол за отбора, воден от Антонио Конте. Лоренцо Лука връхлетя върху една отскочила топка и даде два гола преднина на играчите от южна италия, които направиха голяма крачка към победата.

Suban el volumen. pic.twitter.com/06Ql2qaqRL — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 22, 2025

Гостите в този момент показаха признаци на събуждане и в 85-ата минута можеха да намалят изоставането си след удар в страни от вратата на Матео Трамони. В изтичащите секунди на редотновто време това реално се случи и Лоран върна пасива от само един за своите, засичайки по прецизен начин подаване в горния десен ъгъл. В оставащите минути обаче шампионите се окопитиха и по никакъв начин не позволиха нови реални опасносите към своята врата, с което спечелиха много важни три точки и се възползваха от грешката на Ювентус, който през уикенда направи изненадващо равенство 1:1 срещу Верона.

TRIUNFO EN CASA. pic.twitter.com/BC2b9EkcHE — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 22, 2025