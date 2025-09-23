Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Бившият треньор на Милан и италианския национален отбор Ариго Саки вярва, че наставникът на Наполи Антонио Конте ще смъмри футболистите си след победата с 3:2 срещу Пиза.

"Познавайки Конте, той ще се скара на играчите си за допуснатите два гола и ще каже, че не е напълно доволен. Това е неговият метод и досега му е донесъл страхотни резултати. Това, което ме впечатлява в Наполи, е солидността, която показват във всяко едно отношение. Сега предизвикателството ще бъде да се управлява разбираемата еуфория около отбора и да се запази концентрацията на цялата група от играчи. Не мисля, че Конте ще поеме риск, тъй като Наполи изглежда започна новия сезон с отлично отношение", пише 79-годишният Саки в рубриката си в италианския вестник Gazzetta dello Sport.

"Разбира се, ще дойдат трудни моменти, както винаги се случва през сезона, но когато притежаваш подобни технически, физически и морални качества на футболистите, си в много силна позиция. С други думи, имаш ресурсите да преодолееш проблемите", добави опитният специалист.

"Наполи е готов да се изправи пред двойното предизвикателство на Серия А и Шампионската лига, като ротира играчите и дава почивка на по-уморените. Отборът има ясна тактическа идентичност. За един футболист е изключително важно да знае точно какво да прави и как да се движи. Конте, освен че е брилянтен стратег, е и истински майстор", смята още Ариго Саки.

Следващият мач на Наполи в Серия А е срещу Милан на "Сан Сиро" в неделя.