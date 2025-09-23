Популярни
Владо Николов: Вече мечтаем, на крачка сме от медала

  • 23 сеп 2025 | 16:10
  • 160
  • 0

Самото влизане в осмицата вече е безспорен успех. Сега въпросът е, че сме на една крачка от медалите. И както ние мечтаем, така и децата (б. р. - Александър и Симеон) усещат, че имат тази възможност. Това обяви в предаването "Тази сутрин" по bTV Владимир Николов.

Националният отбор по волейбол, в който основни фигури са неговите синове, стигна до четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. Предстои сблъсък със САЩ в четвъртък.

Думата "задължително"

"Бяхме доста емоционални преди мача с Португалия, защото това беше задължителна победа. Въпреки че опитахме да не предаваме на децата думата "задължително", за нас беше задължително да спечелим този мач - Португалия е с по-скромни от нашите възможности и ни откри пътя към финалната осмица", коментира още Николов.

На въпрос дали в дома му мачовете се гледат семейно, Владо отговори, че зависи по кое време е излъчването.

"Конкретно с Португалия го гледахме всички, защото беше почивен ден и си бяхме вкъщи. Дали Дария и Филип се гордеят с батковците си? Те не могат да разберат какво е да се гордеят. По поне волейболът им стана малко по-интересен, като виждат реакциите на хората и феновете в залата".

"За мача със САЩ? Вече мечтаем, на крачка сме от медалите. Както ние мечтаем, така и децата вече усещат, че имат тази възможност. Надявам се да дадат най-доброто от себе си и това да е достатъчно".

