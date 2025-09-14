Оливър Солберг е новият световен шампион в WRC2

Оливър Солберг си гарантира титлата в WRC2 цели три кръга преди края на сезон 2025, след като спечели рали „Чили“ пред състезаващия се за България Николай Грязин.

WRC2 CHAMPIONS! 👑



Oliver Solberg and Elliott Edmondson claim the title with victory at Rally Chile! 🏆



The second title in two seasons for the #GRYarisRally2 and Printsport 🤝#ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/4aRKxgNyo1 — TGR-WRT Customer Racing (@tgrwrt_rally2) September 14, 2025

За Солберг надпреварата край Консепсион беше последната, в която той се бореше за точки през годината. След победата си в Чили шведът има актив от 135 точки, който няма как да бъде подобрен от неговите съперници до края на сезона, въпреки че част от тях, включително и Грязин, могат да печелят точки в повече от едно от оставaщите три ралита.

🏆 YOUR 2025 #WRC2 CHAMPIONS! 🏆



Oliver Solberg 🇸🇪 and Elliott Edmondson 🇬🇧 have done it! What an incredible season from this talented duo. The next generation has arrived 🙌#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/18WiNagdbn — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2025

Иначе в края на рали „Чили“ Солберг спечели с аванс от цели 40.4 секунди пред Солберг, а тройката с пасив от 1:47.8 оформи Ян Соланс. В топ 5 попаднаха още представителят на домакините Хорхе Мартинес и парагваецът Фабрицио Салдивар.

Сезонът в WRC2 продължава с първото от двете поредни асфалтови състезания – рали „Централна Европа“ в Австрия, Германия и Чехия, което ще се проведе между 16 и 19 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Imago