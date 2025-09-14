Оливър Солберг е новият световен шампион в WRC2

Оливър Солберг си гарантира титлата в WRC2 цели три кръга преди края на сезон 2025, след като спечели рали „Чили“ пред състезаващия се за България Николай Грязин.
За Солберг надпреварата край Консепсион беше последната, в която той се бореше за точки през годината. След победата си в Чили шведът има актив от 135 точки, който няма как да бъде подобрен от неговите съперници до края на сезона, въпреки че част от тях, включително и Грязин, могат да печелят точки в повече от едно от оставaщите три ралита.
Иначе в края на рали „Чили“ Солберг спечели с аванс от цели 40.4 секунди пред Солберг, а тройката с пасив от 1:47.8 оформи Ян Соланс. В топ 5 попаднаха още представителят на домакините Хорхе Мартинес и парагваецът Фабрицио Салдивар.
Сезонът в WRC2 продължава с първото от двете поредни асфалтови състезания – рали „Централна Европа“ в Австрия, Германия и Чехия, което ще се проведе между 16 и 19 октомври.
Снимки: Imago