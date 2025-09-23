Кметът на Враца: Много смятаха, че Ботев ще полегне...е не познахте

Кметът на Враца и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз Калин Каменов излезе с публикация във Фейсбук след равенството на местния Ботев срещу ЦСКА (1:1) в мач от деветия кръг на Първа лига. Той благодари на привържениците, че са създали великолепна атмосфера на стадион "Христо Ботев" и се обърна към хората, които са си мислили, че "зелените" ще полегнат" на столичани.

Ето какво написа Каменов:

"Много хора смятаха, че Ботев ще полегне! Е, не познахте скъпи "разбирачи". Благодаря на всички врачани, които днес създадоха истински празник на трибуните на стадиона!".