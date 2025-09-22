Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  Дани Генов: Горди сме от това, което постигаме

Дани Генов: Горди сме от това, което постигаме

  • 22 сеп 2025 | 22:42
  • 554
  • 0

Капитанът на Ботев (Враца) Даниел Генов сподели мнението си след равенството с ЦСКА (1:1) на стадион "Христо Ботев". Нападателят влезе от резервната скамейка през второто полувреме и реализира попадението за домакините в 75-ата минута. Опитният футболист беше близо до това да донесе победата на своя отбор, но негов удар от фал срещна гредата.

"Потрудихме се доста за този резултат. За съжаление така се разви мачът, че трябва да сме доволни на точката. Имахме своите шансове. Имахме план за мача и горе-долу го изпълнихме.

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев
Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Ние сме адски доволни тази година. Направихме равен на Левски, сега и на ЦСКА. За малко да вземем точка и на Лудогорец. Ботев (Враца) е тръгнал по съвсем друг път. Горди сме от това, което постигаме. Публиката се завърна на стадиона, а това най-много ни грее. Това е показателно, че вършим някаква работа. Като се разхождаме по центъра, хората ни се наслаждават. Това е нашият път. Не сме постигнали кой знае какво. Имаме по-високи цели, но всичко минава през много труд и себераздаване.

3 Ботев (Враца) 1:1 ЦСКА

Оставането ми на пейката беше тактически план. Мога да кажа, че имаме доста силен състав и конкуренцията е жестока. Радвам се, че влязох, вкарах гол и си защитавам мястото в отбора. Възрастта е само цифра.

Точно през тази седмица с Христо Янев останахме. Може би 40-50 топки центрира, играхме с глава и се случи точно това. Много съм доволен, че имам възможност да реализирам и с глава също.

Два-три пъти в седмицата тренираме с него статични положения. Той с лекота вкарва 5 от 5. Можем само да се учим от него", каза Генов.

Снимки: Борислав Трошев

