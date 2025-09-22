Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 2430
  • 2

Старши треньорът на ЦСКА Валентин Илиев, който дебютира начело на отбора с равенство срещу Ботев (Враца), сподели след края на срещата, че няма как да има претенции към футболистите, тъй като те са показали достатъчно желание. "Червените" бяха близо до трите точки, но попадение на Йоанис Питас дълбоко в добавеното време беше отменено заради засада.

"Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности да си решим мача преди да получим изравнителния гол. Като изключим първите 10-15 минути, след това отборът се успокои и започна да играе по начина, по който си бяхме говорили. Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново получаваме гол от статично положение. Явно ще трябва да се работи още повече в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, именно това си бяхме говорили - че искаме да изкарваме топката на фланга и след това да търсим развитие.

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев
Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мисля, че Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка на създадени положения и желание на футболистите, аз не мога да имам претенции. Трябва да реализираме тези ситуации. Срещу нас се създават не много на брой положения, но дори и малкото се оказват фатални.

Със сигурност ситуацията не е лесна. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен на клуба. Готов съм да дам всичко от себе си. Вчера се запознахме с футболистите, но мисля, че дори за краткото време в тях видях позитивна енергия. Всички показаха разбиране и силно желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане изведнъж, но силно се надявам това да е възможно най-скоро, защото всички го искаме.

За мен е чест и удоволствие. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда на 100% на разположение. Такъв е начинът ми на мислене", каза Илиев.

