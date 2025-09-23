Екитике: Знаех, че Ливърпул е правилното място за мен

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике заяви, че не отдава никакво значение на трансферната си сума. Французинът се присъедини към английския клуб от Айнтрахт Франкфурт това лято за 90 милиона евро.

„Не ме интересува. Фокусиран съм върху играта си. Други могат да говорят за цената на моя трансфер, няма как да се измъкна от това. Но футболът се промени. Ливърпул е моят избор, исках да дойда тук. Знаех, че това е правилното място за мен и не мисля, че сгреших“, цитира Goal думите на Екитике.

23-годишният нападател има седем участия за Ливърпул във всички състезания, като е отбелязал четири гола и е дал една асистенция. Договорът му с клуба от Мърсисайд е до лятото на 2031 година.