Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Екитике: Знаех, че Ливърпул е правилното място за мен

Екитике: Знаех, че Ливърпул е правилното място за мен

  • 23 сеп 2025 | 13:14
  • 929
  • 0

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике заяви, че не отдава никакво значение на трансферната си сума. Французинът се присъедини към английския клуб от Айнтрахт Франкфурт това лято за 90 милиона евро.

„Не ме интересува. Фокусиран съм върху играта си. Други могат да говорят за цената на моя трансфер, няма как да се измъкна от това. Но футболът се промени. Ливърпул е моят избор, исках да дойда тук. Знаех, че това е правилното място за мен и не мисля, че сгреших“, цитира Goal думите на Екитике.

23-годишният нападател има седем участия за Ливърпул във всички състезания, като е отбелязал четири гола и е дал една асистенция. Договорът му с клуба от Мърсисайд е до лятото на 2031 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

  • 23 сеп 2025 | 09:47
  • 12627
  • 32
Меси поздрави Дембеле

Меси поздрави Дембеле

  • 23 сеп 2025 | 08:06
  • 2170
  • 1
Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

Ще продължи ли перфектната серия на Реал Мадрид?

  • 23 сеп 2025 | 07:43
  • 3531
  • 5
Милан излиза срещу познат съперник

Милан излиза срещу познат съперник

  • 23 сеп 2025 | 07:02
  • 3155
  • 0
Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

  • 23 сеп 2025 | 06:41
  • 5687
  • 4
Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

  • 23 сеп 2025 | 06:20
  • 5393
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 14738
  • 37
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 6684
  • 5
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 9318
  • 7
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 9663
  • 17
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 43243
  • 49
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 102182
  • 126