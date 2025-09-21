Слот: Знаехме, че ще бъде труден мач

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът може да е имал физически затруднения към края на победата си в дербито на Мърсисайд над Евертън, но психическата устойчивост е била на ниво. Домакините удържаха победата с 2:1, след като водеха на полувремето след голове на Раян Гравенберх и Юго Екитике.

"В края на мача имаше напрежение. Днес ни трябваше манталитет, може би по различен начин от преди", каза Слот.

"Знаехме, че ще бъде труден мач, особено ако нямаш подходящото време за подготовка. Ако играеш третия си мач за по-малко от седем дни срещу сериозни съперници, знаеш, че второто полувреме може да е много трудно. Може да видите колко добре можем да играем, ако сме свежи в първите 45 минути. Второто полувреме беше по-трудно заради Евертън, разбира се. Енергията ни свърши малко, но манталитетът ни не се изчерпа", добави Слот.

"Първото полувреме беше страхотно за гледане. След това стана по-трудно, когато допуснахме гол. Но продължихме да атакуваме и имахме по-добри шансове да отбележим трето попадение, отколкото те да вкарат втор", заяви още Слот.