  Ливърпул
  2. Ливърпул
  3. Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

  • 23 сеп 2025 | 06:41
  • 1039
  • 1
Слот ще даде шанс на резервите срещу Саутхамптън

Ливърпул и Саутхамптън ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на "Карабао Къп". Двубоят на "Анфийлд" е от 22:00 часа. Това е първият кръг, в който се включват и отборите, участващи в европейските клубни турнири. Очаква се мениджърът на "червените" Арне Слот да заложи предимно на футболисти, които играят по-малко от началото на сезона.

Ливърпул е в изключителна форма, като "червените" имат перфектен актив от пет победи в последните си пет мача във всички турнири. Отборът на Юрген Клоп надви с 2:1 Евертън в мърсисайдското дерби, а няколко дни по-рано се справи с Атлетико Мадрид (3:2) в Шампионската лига.

Саутхамптън е считан за един от фаворитите в Чемпиъншип, но не убеждава с пердставянето си. В последния си мач "светците" загубиха от Хъл Сити с 1:3 и се намират на незавидното 19-о място в класирането.

Ливърпул и Саутхамптън имат богата история на директни сблъсъци, като "червените" доминират в последните им срещи. Най-скорошният им двубой беше на 8 март в Премиър лийг, когато мърсисайдци победиха с 3:1 на "Анфийлд".

Преди това, на 18 декември 2024 г., двата отбора се срещнаха отново в "Карабао Къп" и Ливърпул спечели с 2:1 на "Сейнт Мерис" с голове на Дарвин Нунес (24') и Харви Елиът (32'), а Камерън Арчър (59') отбеляза за домакините. В мача от Премиър лийг на 24 ноември 2024 г. Ливърпул отново надделя с 3:2 като гост.

Ливърпул не допусна гол само в два мача във всички турнири от началото на сезона. Саутхамптън стартира кампанията позитивно, но в момента се намира в серия от три мача без победа в Чемпиъншип.

"Светците" спечелиха за последно срещу Ливърпул през 2021 година.

Снимки: Gettyimages

