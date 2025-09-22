Популярни
Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  Девет години по-късно Уилямс отново премина границата от 100 точки

Девет години по-късно Уилямс отново премина границата от 100 точки

  • 22 сеп 2025 | 19:59
  • 145
  • 0

За първи път от 2016 година насам отборът на Уилямс премина границата от 100 точки в класирането при конструкторите във Формула 1, при това цели седем кръга преди края на сезон 2025.

След подиума на Карлос Сайнц във вчерашната Гран При на Азербайджан Уилямс вече има 101 пункта на своята сметка. Това е неговият най-висок актив от 2016 насам, когато Фелипе Маса и Валтери Ботас събраха общо 138 пункта и класираха Уилямс на петото място в крайното класиране.

Още от следващия сезон Уилямс започна да навлиза в кризата, която го закопа на дъното на класирането в продължение на няколко години. Едва след идването на Джеймс Ваулс в началото на 2023 година британският тим започна да се съживява, а резултатите на пистата от началото на сезон 2025 се доказателство за добрата работа, която Ваулс върши по възраждането на Уилямс.

Сайнц отказа да бъде сравняван с Хамилтън след първия си подиум с Уилямс
Сайнц отказа да бъде сравняван с Хамилтън след първия си подиум с Уилямс

На този етап екипът от Груов заема петата позиция в шампионата и е много вероятно да завърши именно на нея, с което ще дублира постижението си от 2016 година. Най-близкият преследвач на Уилямс е Рейсинг Булс, който има 72 точки на своята сметка.

Снимки: Gettyimages

