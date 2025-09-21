Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Взехме абсолютния минимум

Артета: Взехме абсолютния минимум

  • 21 сеп 2025 | 22:03
  • 383
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изтъкна превъзходството на своя тим над Манчестър Сити в дербито на "Етихад", завършило 1:1.

„Една точка е абсолютният минимум, който заслужавахме. Гордея се с моите футболисти, с начина, по който играхме, и с това как доминирахме в почти всеки аспект. И съм много разочарован, че не победихме“, заяви Артета.

„Сити имаше един момент – след корнер, втори – при контраатака, и трети – след наша загубена топка. Това е всичко. Да удържиш Сити по този начин – шапка свалям на момчетата“, подчерта испанецът.

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

„Мисля, че играхме по-добре, отколкото миналия сезон, когато победихме. Много по-добре", категоричен беше Артета.

„Не можем да контролираме изоставането от Ливърпул в класирането, те печелят всеки мач. Ще бъде много трудно, но ако играем на такова ниво, както срещу Сити, всичко ще бъде наред“, завърши наставникът на "топчиите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3195
  • 1
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 388
  • 0
Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

  • 21 сеп 2025 | 21:42
  • 544
  • 0
Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

  • 21 сеп 2025 | 21:39
  • 416
  • 0
Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

  • 21 сеп 2025 | 21:28
  • 831
  • 0
Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

  • 21 сеп 2025 | 21:25
  • 1260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11678
  • 18
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 25513
  • 40
Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

  • 21 сеп 2025 | 23:07
  • 4492
  • 5
На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3195
  • 1
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 24324
  • 29
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 27346
  • 21