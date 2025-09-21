Артета: Взехме абсолютния минимум

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изтъкна превъзходството на своя тим над Манчестър Сити в дербито на "Етихад", завършило 1:1.

„Една точка е абсолютният минимум, който заслужавахме. Гордея се с моите футболисти, с начина, по който играхме, и с това как доминирахме в почти всеки аспект. И съм много разочарован, че не победихме“, заяви Артета.

„Сити имаше един момент – след корнер, втори – при контраатака, и трети – след наша загубена топка. Това е всичко. Да удържиш Сити по този начин – шапка свалям на момчетата“, подчерта испанецът.

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

„Мисля, че играхме по-добре, отколкото миналия сезон, когато победихме. Много по-добре", категоричен беше Артета.

„Не можем да контролираме изоставането от Ливърпул в класирането, те печелят всеки мач. Ще бъде много трудно, но ако играем на такова ниво, както срещу Сити, всичко ще бъде наред“, завърши наставникът на "топчиите".

Снимки: Gettyimages