Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета не е съгласен с критиките по адрес на Гьокереш

Артета не е съгласен с критиките по адрес на Гьокереш

  • 23 сеп 2025 | 03:47
  • 61
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета защити Виктор Гьокереш, след като нападателят не впечатли в дербито срещу Манчестър Сити (1:1) и успя да докосне топката само 22 пъти. Закупеният за 55 млн. паунда шведски национал игра слабо и при победата с 1:0 като гост срещу Манчестър Юнайтед миналия месец и загубата със същия резултат от Ливърпул.

„Имаше много ситуации, в които шансовете бяха налице, а след това, особено последният пас, липсваше. Имаше много добри топки в наказателното поле, в които Виктор беше много близо до гол. Да имаш много чисти положения е изключително трудно, но той със сигурност се опитва да направи всичко възможно и ние трябва да му осигурим повече, това е всичко“, заяви Артета.

Ливърпул запази перфектния си баланс, Арсенал стигна точка срещу Сити - най-интересното от петия кръг на Премиър Лийг
Ливърпул запази перфектния си баланс, Арсенал стигна точка срещу Сити - най-интересното от петия кръг на Премиър Лийг

Равенството остави Арсенал и Манчестър Сити да изостават от лидера в Премиър лийг Ливърпул след петия кръг, а Артета похвали манталитета на Габриел Мартинели, който изравни резултата.

„Габи отново е в наистина добър момент след мача, който изигра в Билбао. В този период той вероятно заслужаваше повече, но енергията му, отношението му бяха наистина добри и затова отново оказа влияние върху отбора. Искаме постоянство в това отношение от всеки играч, който не е титуляр, защото виждате колко дълъг е мачът и нивото, което е необходимо, за да ги победим. Много съм доволен от него“, добави Артета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Освиркаха Ямал преди церемонията

Освиркаха Ямал преди церемонията

  • 22 сеп 2025 | 21:49
  • 6416
  • 5
Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

  • 22 сеп 2025 | 21:32
  • 4030
  • 1
Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

  • 22 сеп 2025 | 21:15
  • 3181
  • 0
Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

  • 22 сеп 2025 | 21:04
  • 3101
  • 2
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 79360
  • 126
"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

  • 22 сеп 2025 | 20:53
  • 8734
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 151453
  • 323
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 10710
  • 26
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 79360
  • 126
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 14975
  • 27
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 6815
  • 7
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 2744
  • 3