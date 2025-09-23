Артета не е съгласен с критиките по адрес на Гьокереш

Мениджърът на Арсенал Микел Артета защити Виктор Гьокереш, след като нападателят не впечатли в дербито срещу Манчестър Сити (1:1) и успя да докосне топката само 22 пъти. Закупеният за 55 млн. паунда шведски национал игра слабо и при победата с 1:0 като гост срещу Манчестър Юнайтед миналия месец и загубата със същия резултат от Ливърпул.

„Имаше много ситуации, в които шансовете бяха налице, а след това, особено последният пас, липсваше. Имаше много добри топки в наказателното поле, в които Виктор беше много близо до гол. Да имаш много чисти положения е изключително трудно, но той със сигурност се опитва да направи всичко възможно и ние трябва да му осигурим повече, това е всичко“, заяви Артета.

Равенството остави Арсенал и Манчестър Сити да изостават от лидера в Премиър лийг Ливърпул след петия кръг, а Артета похвали манталитета на Габриел Мартинели, който изравни резултата.

„Габи отново е в наистина добър момент след мача, който изигра в Билбао. В този период той вероятно заслужаваше повече, но енергията му, отношението му бяха наистина добри и затова отново оказа влияние върху отбора. Искаме постоянство в това отношение от всеки играч, който не е титуляр, защото виждате колко дълъг е мачът и нивото, което е необходимо, за да ги победим. Много съм доволен от него“, добави Артета.

