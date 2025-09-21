Популярни
  3. Белия разкри дали остава начело на Ботев (Пд)

Белия разкри дали остава начело на Ботев (Пд)

  • 21 сеп 2025 | 19:56
  • 3064
  • 1

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров говори след победата над Септември (София) с 3:1 на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда". Както е известно, след загубата от Монтана преди десетина дни Белия хвърли оставка, която обаче не беше приета от ръководството на "жълто-черните", а сега наставникът увери, че към този момент остава начело на тима.

"И като създадени ситуации пред противниковата врата, и като поведение на терена, мисля че победата беше заслужена. Въпросът е, че пак дойде по много труден начин. Явно такава ни е съдбата през тази година. Важна за победа на този етап. Дано вдъхне увереност на състезателите.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Не, в никакъв случай не носи успокоение. Няма как да сме спокойни на този етап. Важно е да донесе самочувствие, защото съм убеден, че състезателите имат много по-големи възможности, но напрежението ги сковава в дадени ситуации.

Когато стане поредица, най-нормалното нещо е футболистите да имат по-голямо самочувствие. Днес успяхме да създадем доста ситуации, но все още нямаме двубой без допуснато попадение. Отново много елементарен гол, но ще го анализираме и коментираме.

Самата история на нашия клуб е такава, че играта с крила е изключително важна. Целта на селекцията е на всяка една позиция да имаме двама души, което да ражда конкуренция. Продължаваме да правим селекция. Имахме места, на които разполагахме само с един състезател.

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Това са неща, които са между нас. Цяла седмица говоря с Илиян Филипов. На този етап оставам начело на Ботев. Това, което го казах, го направих. Имам нужната подкрепа от страна на ръководството. Получих я през първите дни на седмицата и от състезателите. Продължаваме трудния път, който сме поели", каза Киров.

