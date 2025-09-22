Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 15:02
  • 305
  • 0
Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец информира, че всички желаещи, които все още нямат билет за двубоя с Малмьо, могат да сторят това и на място. Двата тим се изправят един срещу друг в Швеция в сряда (24 септември) от 22:00 часа в първи мач от основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо
Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

Ето какво пишат от Лудогорец:

Феновете на Лудогорец могат да закупят билети за мача с Малмьо на място

ПФК Лудогорец информира своите привърженици, които все още нямат билети за първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу шведския шампион Малмьо в сряда, че могат да закупят входни талони на място преди двубоя.

Желаещите трябва да се свържат с представителя на клуба Никола Комаровски (тел: +359897888987), от когото ще получат подробности за тяхното закупуване.

Цената на един билет за мача с Малмьо е 16 евро. Феновете на Лудогорец ще бъдат настанени в сектор „Е“ на стадион „Еледа“, който ще отвори врати в 19:00 ч. местно време.

Срещата започва в 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бекали: ЦСКА иска Петреску

Бекали: ЦСКА иска Петреску

  • 22 сеп 2025 | 09:45
  • 6680
  • 6
Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

Тунчев: Победата срещу ЦСКА вече е забравена

  • 22 сеп 2025 | 09:30
  • 1441
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 17585
  • 35
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 10991
  • 6
Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 02:20
  • 2459
  • 0
Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

  • 22 сеп 2025 | 01:55
  • 2176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 61272
  • 50
Остават часове до връчването на "Златната топка"

Остават часове до връчването на "Златната топка"

  • 22 сеп 2025 | 14:45
  • 3816
  • 2
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 15498
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 7162
  • 4
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 17585
  • 35
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 29460
  • 12