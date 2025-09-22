Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец информира, че всички желаещи, които все още нямат билет за двубоя с Малмьо, могат да сторят това и на място. Двата тим се изправят един срещу друг в Швеция в сряда (24 септември) от 22:00 часа в първи мач от основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

Ето какво пишат от Лудогорец:

Феновете на Лудогорец могат да закупят билети за мача с Малмьо на място

ПФК Лудогорец информира своите привърженици, които все още нямат билети за първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу шведския шампион Малмьо в сряда, че могат да закупят входни талони на място преди двубоя.

Желаещите трябва да се свържат с представителя на клуба Никола Комаровски (тел: +359897888987), от когото ще получат подробности за тяхното закупуване.

Цената на един билет за мача с Малмьо е 16 евро. Феновете на Лудогорец ще бъдат настанени в сектор „Е“ на стадион „Еледа“, който ще отвори врати в 19:00 ч. местно време.

Срещата започва в 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).