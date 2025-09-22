Популярни
Лудогорец обяви програмата за първия за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 13:49
Лудогорец заминава за Швеция във вторник (23 септември) в 10:30 ч. с чартърен полет от Варна за Малмьо. Мачът от първия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу едноименния тим е в сряда (24 септември) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион „Еледа“.

Във вторник треньорът на шампионите Руи Мота и Едвин Куртулуш ще дадат пресконференция в 17:30 ч., а половин час по-късно – в 18:00 ч. местно време – ще се проведе официалната тренировка.

В четвъртък сутринта тимът ще има тренировка в Малмьо, а полетът за Варна е в 15:30 ч. местно време. Очаква се шампионите да кацнат в морската столица около 19:00 ч.

