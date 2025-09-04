Директорът на Локомотив (Мездра) с въпрос към организаторите на турнира за купата на България

Вчера Локомотив (Мездра) отпадна от турнира за купата на България с 4:5 след изпълнения на дузпи, в Гложене от местния отбор Септември. Голямото нещастие за „железничарите“ обаче е тежката контузия на футболиста им Матеус Силва. Младият бразилец, роден през 2006 година напусна преждевременно терена в средата на второто полувреме със счупен крак, в резултат на грубо нарушение от съперник.

По повод случилото се, Андриян Димитров, спортно-технически директор на Локомотив (Мездра) пожела чрез Sportal.bg да зададе въпрос към организаторите на турнира.

„Давам си сметка, че купата на България е национален турнир, в който да участват всички футболни отбори. Нужно ли е обаче от толкова ниско ниво да започва турнира? Подчертавам, че не обиждам никого, нито пък омаловажавам усилията на футболните клубове от всички нива, в настоящите много трудни времена. Нека обаче все пак да има някакъв контрол. Изисквания за допускане до участие в турнира за купата на България, подобни на тези в отделните първенства – Първа, Втора, Трета лига, Областни групи. Най-елементарното е поне линейка да има на мачовете. В тези начални нива на турнира, някъде се играе на поляни, които дори не са терени, а повече приличат на ниви. Това дори радва домакините. Футболистите им не са подготвени, защото първенствата им все още не са започнали. За да компенсират, излизат за двубоите на живот и смърт. По време на въпросните мачове, публиката им е почти на тъчлинията и дори на скамейката на домакините. Преди две години пак на такъв мач на нашия отбор, извадиха нож на страничния съдия. Миналата година, брутално нарушение доведе до скъсан ахилес на наш играч. Снощи до полунощ бяхме по болниците с младия ни футболист и баща му. От осем до десет месеца ще е извън терена Матеус Силва. Ние сме аматьори. Как да накарам футболистите ни да пропътуват 200-400 км за да дойдат на такъв мач, в който е застрашено здравето им, защото са мишената в своеобразна корида. Ето сега предстои турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Сериозно се замисляме дали въобще да участваме в него, защото трябва да играем със същите съперници и обстановката по време на двубоите вероятно няма да е по-различна. По-добре е да си платим глобата за неучастие, отколкото да водим футболистите ни по болниците“.