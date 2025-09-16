Шоу в Гложене! Партизан (Червен бряг) бие с 11:10 за купата на България

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 19:42
  • 572
  • 2
Партизан (Червен бряг) победи в Гложене, местния Септември с 11:10 след изпълнения на дузпи, в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на България. Съперниците си вкараха по два гола в 90-те минути. Денис Гърлов беше точен за домакините, а Стефан Христов за гостите. След почивката, Богдан Димитров вкара за Септември, а Тони Паликрушев за червенобрежкия тим. Победителят беше определен след изпълнения на по 11 дузпи. Дилян Димитров и Румен Миков пропуснаха от бялата точка за Партизан. За домакините не успяха да реализират Гърлов, Калоян Венков и последната вратаря им Ивайло Върганов.

