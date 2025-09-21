Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Североизток

Вчера се изиграха повечето мачове от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) победи Светкавица (Търговище) с 6:0 и временно се изкачи на върха. Двубоят между третия тим на Лудогорец и Септември (Тервел) пък бе отложен.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

20 септември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Черноломец (Попово) - Фратрия II (Варна) 2:0

1:0-Беадир Беадиров (35)

2:0-Давид Георгиев (63)

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Ботев (Нови пазар) 3:0

1:0-Димитър Игнатовски (10)

2:0-Димитър Игнатовски (14)

3:0-Димитър Игнатовски (78)

Устрем (Дончево) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 4:1

1:0-Виктор Христов (31)

2:0-Виктор Христов (35)

3:0-Иван Цачев (44 дузпа)

4:0-Виктор Христов (79)

4:1-Дани Бонев (88)

Доростол (Силистра) - Спартак II (Варна) 2:0

1:0-Ерен Рубил (12)

2:0-Ивелин Василев (34)

Олимпик (Варна) - Черно море II (Варна) 0:2

0:1-Кристиан Михайлов (18)

0:2-Александър Киров (53)

Черноморец (Балчик) - Светкавица (Търговище) 6:0

/според програмата, Светкавица е домакин, но срещата се проведе в Балчик/

1:0-Иван Томов (3)

2:0-Мартин Янакиев (5)

3:0-Ивайло Минчев (10)

4:0-Николай Димитров (20)

5:0-Мартин Янакиев (35)

6:0-Николай Трифонов (55)

Бенковски (Исперих) - Рилци (Добрич) 3:0

1:0-Светослав Николов (59)

2:0-Марин Петков (69)

3:0-Янчо Андреев (79)

24 септември 2025 г., сряда, 17:00 ч:

Лудогорец III (Разград) - Септември (Тервел)

Аксаково (Аксаково) – почива