Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Североизток

Вчера се изиграха повечето мачове от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец (Балчик) победи Светкавица (Търговище) с 6:0 и временно се изкачи на върха. Двубоят между третия тим на Лудогорец и Септември (Тервел) пък бе отложен.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
20 септември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Черноломец (Попово) - Фратрия II (Варна) 2:0
1:0-Беадир Беадиров (35)
2:0-Давид Георгиев (63)
20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Ботев (Нови пазар) 3:0
1:0-Димитър Игнатовски (10)
2:0-Димитър Игнатовски (14)
3:0-Димитър Игнатовски (78)
Устрем (Дончево) - СФК Светкавица 2014 (Търговище) 4:1
1:0-Виктор Христов (31)
2:0-Виктор Христов (35)
3:0-Иван Цачев (44 дузпа)
4:0-Виктор Христов (79)
4:1-Дани Бонев (88)
Доростол (Силистра) - Спартак II (Варна) 2:0
1:0-Ерен Рубил (12)
2:0-Ивелин Василев (34)
Олимпик (Варна) - Черно море II (Варна) 0:2
0:1-Кристиан Михайлов (18)
0:2-Александър Киров (53)
Черноморец (Балчик) - Светкавица (Търговище) 6:0
/според програмата, Светкавица е домакин, но срещата се проведе в Балчик/
1:0-Иван Томов (3)
2:0-Мартин Янакиев (5)
3:0-Ивайло Минчев (10)
4:0-Николай Димитров (20)
5:0-Мартин Янакиев (35)
6:0-Николай Трифонов (55)
Бенковски (Исперих) - Рилци (Добрич) 3:0
1:0-Светослав Николов (59)
2:0-Марин Петков (69)
3:0-Янчо Андреев (79)
24 септември 2025 г., сряда, 17:00 ч:
Лудогорец III (Разград) - Септември (Тервел)
Аксаково (Аксаково) – почива