Не заслужавахме да загубим дербито, категоричен е Сари

  • 21 сеп 2025 | 20:20
Наставникът на Лацио Маурицио Сари беше категоричен, че неговият тим незаслужено е загубил днешното градско дерби срещу Рома с 0:1. Той също така изрази съжалението си от начина, по който се стигна до победното попадение на Лоренцо Пелегрини.

“Имахме четири-пет чисти положения, като можехме да открием резултата през първото полувреме. Загубихме мача заради нелепа грешка. Ще видим дали е била техническа, или не. Изиграхме добър мач, но го загубихме, така че съжаляваме за нашите фенове, които ни подкрепяха. Съжалявам и за отбора, защото не заслужавахме поражението. Булае Диа тренира добре през седмицата и затова беше редно да му дам шанс като титуляр. Тимът създаде някои положения днес, въпреки че ни беше трудно след допуснатия гол. Николо Ровела се контузи през първото полувреме, но да използваме второто си прекъсване за смени още преди почивката щеше да е твърде много, така че го помолих да издържи до нея. До 38-ата минута не видях сигнали, че е възможно да загубим мача”, коментира Сари пред DAZN след двубоя.

