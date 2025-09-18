Киву: Неутрализирахме силните страни на Аякс

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен след победата с 2:0 над Аякс в Шампионската лига. Това бе много важен успех за "нерадзурите", особено след поражението в дербито с Ювентус през уикенда. Румънецът заяви, че отборът му е неутрализирал силните страни на съперника и това му е помогнало да си тръгне с трите точки от Амстердам.

"Момчетата свършиха много работа. Днес показахме зрялост. Неутрализирахме силните страни на Аякс, включително и пасовете във финалната трентина, като им позволявахме да разиграват само в зони, в които се чувствахме комфортно. Опитахме да се задържаме в тяхната половина, да си връщаме бързо топката и да търсим вертикални пасове. Всичко се получи добре", смята Киву.

Специалистът продължава да залага на познатата още от времето на Индзаги формация 3-5-2.

"Исках да запазя схемата 3-5-2, защото тя е позната на отбора и той знае как да действа с нея. Единствено искам да добавя накои щрихи, като най-важното е да си върнем психическата устойчивост и увереността, които ни липсваха. Продължавам да вървя по моя път, но без да разрушавам това, което се вижда, че работи", допълни румънецът.

Снимки: Gettyimages