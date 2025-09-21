Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

САЩ успешно защитиха титлата си в щафетата 4х100 м при жените на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025, удържайки силните атаки на Ямайка, Германия и Великобритания.
Четворката в състав Туониша Тери, Кайла Уайт, Мелиса Джеферсън-Уудън и Ша’Кари Ричардсън спря хронометъра на 41.75 сек., с 0.04 сек. преднина пред Ямайка. Германия взе бронза с 41.87 сек., като изпревари Великобритания с 0.2 сек.
Така Джеферсън-Уудън, победителка на 100 и 200 м, спечели третия си златен медал на шампионата. Състезанието бе и значим момент за многократната световна и олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която взе последния медал в кариерата си преди да окачи шпайковете в края на този сезон.
„Никога няма да е разочарование с тези дами – те са абсолютно фантастични. Дадохме всичко от себе си. Разбира се, искахме злато – това е целта ни. Ще се върнем, ще анализираме. Не е задължително разочарование – просто е процес на учене, напредване и подобряване следващия път. Винаги искаме да сме на върха на подиума – говоря от името на всяка щафета. Имаме високи очаквания, затова особено с поглед към Лос Анджелис ще работим здраво, ще останем дисциплинирани и ще излезем, за да успеем", каза Дина Ашър-Смит, пред BBC Sport след като Великобритания остана четвърта и извън подиума.