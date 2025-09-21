Американките са кралиците на щафетата 4х100, Фрейзър-Прайс се сбогува с медал

САЩ успешно защитиха титлата си в щафетата 4х100 м при жените на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025, удържайки силните атаки на Ямайка, Германия и Великобритания.

Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 completes the treble at the Tokyo 2025 World Championships!



100m - 10.61 (CR) 🥇

200m - 21.68 (PB) 🥇

4x100m - 41.75 🥇



She is ONLY the second woman in history after Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 to win all 3 at the World Championships! pic.twitter.com/kXcewNtYUO — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

Четворката в състав Туониша Тери, Кайла Уайт, Мелиса Джеферсън-Уудън и Ша’Кари Ричардсън спря хронометъра на 41.75 сек., с 0.04 сек. преднина пред Ямайка. Германия взе бронза с 41.87 сек., като изпревари Великобритания с 0.2 сек.

Another medal for Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 in her final race of a glittering career!🥈🔥



A legend through & through.👑 https://t.co/cUGN5E7uFt pic.twitter.com/yhtAhrMNKl — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

Така Джеферсън-Уудън, победителка на 100 и 200 м, спечели третия си златен медал на шампионата. Състезанието бе и значим момент за многократната световна и олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която взе последния медал в кариерата си преди да окачи шпайковете в края на този сезон.

USA 🇺🇸 wins GOLD in the women’s 4x100m at the Tokyo 2025 World Championships!🥇



🥇USA 🇺🇸 41.75

🥈 Jamaica 🇯🇲 41.79

🥉 Germany 🇩🇪 41.87pic.twitter.com/W7RPMHgnVA — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

„Никога няма да е разочарование с тези дами – те са абсолютно фантастични. Дадохме всичко от себе си. Разбира се, искахме злато – това е целта ни. Ще се върнем, ще анализираме. Не е задължително разочарование – просто е процес на учене, напредване и подобряване следващия път. Винаги искаме да сме на върха на подиума – говоря от името на всяка щафета. Имаме високи очаквания, затова особено с поглед към Лос Анджелис ще работим здраво, ще останем дисциплинирани и ще излезем, за да успеем", каза Дина Ашър-Смит, пред BBC Sport след като Великобритания остана четвърта и извън подиума.