Пиастри и Колапинто с нови шасита за старта в Азербайджан

След катастрофите си във вчерашната квалификацията в Баку лидерът в шампионата във Формула 1 Оскар Пиастри и Франко Колапинто са получили нови шасита за днешното състезание край бреговете на Каспийско море.

В миналото една подобна смяна след квалификацията щеше да означава задължителен старт от бокса. Преди време обаче това правило беше променено и вече пилотите имат право да сменят шаситата си, запазвайки стартовите си позиции.

Така Пиастри ще потегли от деветото място, което си заслужили след катастрофата си в третия завой в третата фаза на квалификацията. Колапинто пък ще потегли 16-и след отпадането си в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна, които за аржентинеца завършиха с катастрофа в четвъртия завой.

Снимки: Gettyimages