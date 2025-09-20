Квалификацията в Баку постави нов антирекорд във Формула 1

Провелата се по-рано днес квалификация преди надпреварата за Гран При на Азербайджан постави нов антирекорд в историята на Формула 1 със своите общо шест червени флага.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

Първите три спирания дойдоха още в първата фаза на квалификацията след инцидентите на Алекс Албон, Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто. Катастрофата на Колапинто в четвъртия завой реално се случи след развяването на карирания флаг, но въпреки това състезателният директор Руи Маркеш нареди развяването и на червените знамена.

В рамките на втората фаза имаше едно спиране, дошло след наглед безобидния контакт със стената от страна на Оливър Беарман, който обаче отчупи задното дясното окачване на болида на британеца и той трябваше да спре на пистата. В рамките на решителните 12 минути на битката за полпозишъна имаше общо две прекъсвания, дошли след катастрофите на Шарл Леклер в 15-я завой и на лидера в шампионата Оскар Пиастри в третия завой.

По този начин квалификацията за Гран При на Азербайджан през 2025 година подобри досегашния рекорд за най-много показвания на червения флаг в рамките на една квалификация. Той беше поставен първо в Емилия-Романя през 2022, а по-късно беше изравнен и в Сао Пауло миналия ноември. И в двата случая обаче квалификациите се провеждаха в дъждовни условия, докато днес в Баку настилката беше предимно суха, въпреки че в края на квалификацията започна леко да превалява.

Иначе сухата квалификацията с най-много спирания преди днешната отново беше в Баку, но през 2021 година. Тогава сесията беше прекъсвана общо четири пъти след различни инциденти, но днес това постижение беше подобрено.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Gettyimages