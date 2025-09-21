Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Отборът на Макларън не успя да си гарантира световната титла при конструкторите във Формула 1 за 2025 година по време на Гран При на Азербайджан и ще трябва да почака поне още две седмици, за да си подпечата втория си пореден триумф.

В Баку Макларън взе едва шест точки, след като Ландо Норис завърши едва седми, а Оскар Пиастри отпадна още в първата обиколка. Така преди финалните седем кръга, в които ще има и три спринта, отборът от Уокинг води с актив от 623 точки и аванс от 333 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завърши втори и четвърти край бреговете на Каспийско море.

Happy Sunday on the Baku streets!



George is P2 and back on the podium, Kimi is P4 to complete a strong weekend for the Team 👊 pic.twitter.com/JUcdAAeIUo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2025

По този начин Сребърните стрели не само, че отложиха коронацията на Макларън, но и изпревариха тима на Ферари, след като Люис Хамилтън и Шарл Леклер финишираха едва осми и девети. Скудерията изостава с четири пункта от Мерцедес и е единственият друг тим освен Сребърните стрели, който поне математически, все още е в битката за титлата.

A tough race on the Baku streets 🇦🇿 pic.twitter.com/qJ7AUMem8B — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 21, 2025

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:

Макларън – 623 точки Мерцедес – 290 Ферари – 286 Ред Бул – 272 Уилямс – 101 Рейсинг Булс – 72 Астън Мартин – 62 Заубер – 55 Хаас – 44 Алпин – 20

