Отборът на Макларън не успя да си гарантира световната титла при конструкторите във Формула 1 за 2025 година по време на Гран При на Азербайджан и ще трябва да почака поне още две седмици, за да си подпечата втория си пореден триумф.
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
В Баку Макларън взе едва шест точки, след като Ландо Норис завърши едва седми, а Оскар Пиастри отпадна още в първата обиколка. Така преди финалните седем кръга, в които ще има и три спринта, отборът от Уокинг води с актив от 623 точки и аванс от 333 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завърши втори и четвърти край бреговете на Каспийско море.
По този начин Сребърните стрели не само, че отложиха коронацията на Макларън, но и изпревариха тима на Ферари, след като Люис Хамилтън и Шарл Леклер финишираха едва осми и девети. Скудерията изостава с четири пункта от Мерцедес и е единственият друг тим освен Сребърните стрели, който поне математически, все още е в битката за титлата.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:
Макларън – 623 точки
Мерцедес – 290
Ферари – 286
Ред Бул – 272
Уилямс – 101
Рейсинг Булс – 72
Астън Мартин – 62
Заубер – 55
Хаас – 44
Алпин – 20
Снимки: Sportal.bg