Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

  • 21 сеп 2025 | 16:06
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Отборът на Макларън не успя да си гарантира световната титла при конструкторите във Формула 1 за 2025 година по време на Гран При на Азербайджан и ще трябва да почака поне още две седмици, за да си подпечата втория си пореден триумф.

В Баку Макларън взе едва шест точки, след като Ландо Норис завърши едва седми, а Оскар Пиастри отпадна още в първата обиколка. Така преди финалните седем кръга, в които ще има и три спринта, отборът от Уокинг води с актив от 623 точки и аванс от 333 пред Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завърши втори и четвърти край бреговете на Каспийско море.

По този начин Сребърните стрели не само, че отложиха коронацията на Макларън, но и изпревариха тима на Ферари, след като Люис Хамилтън и Шарл Леклер финишираха едва осми и девети. Скудерията изостава с четири пункта от Мерцедес и е единственият друг тим освен Сребърните стрели, който поне математически, все още е в битката за титлата.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан:

  1. Макларън – 623 точки

  2. Мерцедес – 290

  3. Ферари – 286

  4. Ред Бул – 272

  5. Уилямс – 101

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 62

  8. Заубер – 55

  9. Хаас – 44

  10. Алпин – 20

