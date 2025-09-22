Популярни
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
Арда (Кърджали) и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от деветия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Берое", а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Черно море се представя значително по-добре в началото на сезона, заемайки 5-то място с 15 точки. Варненци, водени от Илиан Илиев, имат голова разлика от 13 вкарани и само 5 допуснати попадения, което ги прави един от отборите с най-стабилна защита в първенството.

От друга страна, Aрда се намира в долната половина на таблицата - на 11-та позиция с 9 точки. Кърджалийци имат равна голова разлика (9:9).

Съставът на Александър Тунчев идва след важна победа с 1:0 срещу ЦСКА, която прекъсна негативната им серия.

Черно море също ще влезе в сблъсъка с победа, след като надигра с 2:0 Добруджа.

Начало: 18:00 часа
Стадион: "Берое", Стара Загора
Главен съдия: Васил Минев

