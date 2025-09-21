Популярни
Арда пуска билетите за мача с Черно море

  • 21 сеп 2025 | 10:34
  • 440
  • 0
Ръководството на Арда (Кърджали) даде информация за продажбата на билети за утрешния мач с Черно море от деветия кръг на еfbet Лига.

"Фенове на Aрда, утре от 18:00 часа на стадион "Берое" в Стара Загора ще се играе срещата от 9-ти кръг на efbet Лига между отборите на Арда и Черно море. Билетите ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача и ще се продават на централната каса на стадиона. Тя ще бъдат отворена в 12:00 часа и ще работи до края на първото полувреме. Цената за всички сектори е 20 лева", написаха от клуба.

