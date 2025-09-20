Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Попето ще дебютира за Арда срещу Черно море

Попето ще дебютира за Арда срещу Черно море

  • 20 сеп 2025 | 09:30
  • 447
  • 0

Последното ново попълнение на Арда Ивелин Попов ще дебютира в домакинството срещу Черно море в понеделник, пише "Тема Спорт". Двубоят е от 18:00 часа и отново ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора заради ремонта на терена в Кърджали.

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

Попето попадна в групата при победата с 1:0 над ЦСКА, но остана неизползвана резерва. Старши треньорът Александър Тунчев сподели, че е преценил, че Ивелин все още не е бил готов на сто процента и е предпочел да го остави резерва и с присъствието си да помага на останалите.

Сега обаче доскорошният капитан на Ботев (Пловдив) ще запише първи минути. Попето бе записан с №70 в тимовия лист. На "Колежа" и в Левски той играеше с №10. Десетката в Арда е на гърба на Светослав Ковачев, а лентата е на ръката на вратаря Анатоли Господинов.

