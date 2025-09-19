Николай Христозов: Ще е тежко, но целта ни е победа

Утре, Сливнишки герой (Сливница) играе в Сапарева баня с местния Германея. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Добрите резултати вливат увереност у младите ни футболисти. Амбицират ни да продължим по същия начин. Всеки мач е изпитание за момчетата. Представяме се колебливо на чужд терен от началото на сезона. Трябва да го променим. Предстои ни гостуване в Сапарева баня. Не обръщаме внимание на незавидното класиране на съперника. Не е печелил мач от началото на сезона и със сигурност ще излезе срещу нас пределно мобилизиран. Ние ще сторим същото и ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.