  2. Сливнишки герой
  Николай Христозов: Ще е тежко, но целта ни е победа

Николай Христозов: Ще е тежко, но целта ни е победа

  • 19 сеп 2025 | 12:43
  • 190
  • 0

Утре, Сливнишки герой (Сливница) играе в Сапарева баня с местния Германея. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Добрите резултати вливат увереност у младите ни футболисти. Амбицират ни да продължим по същия начин. Всеки мач е изпитание за момчетата. Представяме се колебливо на чужд терен от началото на сезона. Трябва да го променим. Предстои ни гостуване в Сапарева баня. Не обръщаме внимание на незавидното класиране на съперника. Не е печелил мач от началото на сезона и със сигурност ще излезе срещу нас пределно мобилизиран. Ние ще сторим същото и ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя. 

