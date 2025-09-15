Лудогорец II и Беласица завъртяха хикс, който ги остави на дъното във Втора лига

Дублиращият отбор на Лудогорец бе на крачка от това да се поздрави с дълго чакания успех, който футболистите на Тодор Живондов не са виждали вече пет поредни мача. "Орлите" успяха да стигнат само до равенството срещу Беласица в мач от осмия кръг във Втора лига. Двубоят в Разград завърши при 1:1.

Гостите откриха резултата още в четвъртата минута чрез Аспарух Смилков. Последва бърза ответна реакция от страна на тима на Лудогорец II, който засили своя натиск в преследване на изравнителното попадение. Такова дойде в 25-ата благодарение на Алекс Луканов.

Последва нов шанс, който се откри пред Емерсон Родригес, но ударът му бе спасен от стража на Беласица. Наско Янев също се размина с гола, когато изстрелът му се озова в ръцете на противниковия вратар. В добавеното време на първата част Елисей Съров наниза кълбото в мрежата на "комитите", но голът му бе отменен заради отсъдена засада.

След подновяването на играта пресата на разградчани продължи, като юношите на "орлите" изнесоха играта изцяло в половината на гостите. До ново точно попадение обаче така и не се стигна. В заключителните минути Петър Кирев се изяви с красива задна ножица, което изпълнение обаче не намери очертанията на вратата на Беласица.

Така двата тима остават на опашката във временното класиране, като разградчани имат точка аванс и се намират на предпоследната позиция. Петричани са на дъното в подреждането, като все още нямат успех от началото на новия сезон.