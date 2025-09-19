Беласица организира благотворителен търг

ОФК Беласица отново се обединява в помощ за спасяването на един млад живот! Нека помогнем на едно дете да има майка! Хора от Петрич, за огромно съжаление за живота си се бори една млада жена на 27 години, която е и самотна майка на 3-годишно момченце! Ние в клуба не можем да останем безпристрастни към подобно тежка карта на съдбата и за да ѝ помогнем, пускаме на търг oфициалната мачова тениска на ОФК Беласица с подписите на всички футболисти в клуба! Началната цена е 150 лв., a минималната стъпка е 30 лв. Може да наддавате с коментар под публикацията в официалната Фейсбук страница на отбора. Търгът приключва на 24.09, сряда, в 18:00 часа. Историята на Донка ви споделяме тук, както и ще прикачим банкова сметка, ако някой желае и може да ѝ помогне! Ние вече го направихме, като отново събрахме сума по между си! Направете го и вие!

Донка Илиева е на 27 години от с. Кавракирово. Тя е разведена и сама отглежда своето най-голямо богатство – детенцето си, което е едва на 3 години. Единствената ѝ опора е майка ѝ, която се грижи и за нея, и за детето. Битката на Донка със здравето започва преди 7 години, когато е приета по спешност в „Пирогов“ с постоянни болки, температура и повръщане. Тогава ѝ е поставена нефростома и оттогава живее със смяна на стендове. През март тази година състоянието ѝ отново се влошава – силни болки в корема и първоначално съмнения за киста. Малко по-късно започва обилно кървене и в Майчин дом Донка чува тежката диагноза – рак на маточната шийка. На 12 юни тя претърпява голяма операция – радикална хистеректомия с двустранна аднексектомия. За кратко състоянието изглежда по-стабилно, но месец по-късно отново е приета по спешност в „Пирогов“ със силни болки, температура и повръщане. Лекарите откриват гной в левия бъбрек и отново ѝ поставят нефростома. Когато майката на Донка потърси помощ, тя тъкмо бе изписана от „Пирогов“. За съжаление, повръщането и температурата не бяха овладяни, а операцията на бъбрека се отвори, което възпрепятства започването на химио- и лъчетерапиите. Сега Донка е приета в болница „Токуда“, където премина през поредната операция. Надеждата е, че състоянието ѝ ще бъде овладяно и ще може да се даде старт на животоспасяващите химио- и лъчетерапии, които са необходими. Установени са и разсейки. Донка и семейството ѝ имат нужда от подкрепа – заради високите разходи за лечение и терапии, които са непосилни за тях. Тя мечтае само да има сили да отгледа своето дете и то да расте с обичта на своята майка. Всеки жест – дарение, споделяне или добра дума – е безценен. Вашата подкрепа е шанс за живот и надежда за едно дете, което не трябва да остане без майка.