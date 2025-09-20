Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

  • 20 сеп 2025 | 18:34
  • 237
  • 0
Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън отпадна във втората част на квалификацията в Баку и след това обясни, че във Ферари са взели грешния избор относно гумите, с които той да се бори за място в топ 10.

„Средно твърдите гуми бяха много по-бързи – коментира по-късно Хамилтън. – Тимът избра да карам със средно твърдите във втората част, но след това се оказа, че тези гуми сериозно намаляват, решихме да ги запазим, тъй като всички в топ 10 направиха това.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Затова карах с меките и това се оказа грешка на тима при избора им. Разликата беше около три десети в полза на средно твърдите, трябваше да карам с тях в Q2. Поне при мен вятърът нямаше принос за проблемите ми във втората част на квалификацията.

„Идеята беше да имаме два комплекта средно твърди за третата част на квалификацията, но преди това трябва да стигнеш до третата част. Не се справихме по най-добрия начин с изпълнението на задачите ни в квалификацията.“

Леклер: Тази година нищо не ми се получава в Баку
Леклер: Тази година нищо не ми се получава в Баку
 Пиастри: Прекрачих границата и се ударих
Пиастри: Прекрачих границата и се ударих
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 805
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 626
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1561
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 5013
  • 3
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1830
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 48907
  • 30
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 39125
  • 41
Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

  • 20 сеп 2025 | 18:40
  • 18913
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 25057
  • 130
Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6804
  • 94
Добруджа 2:2 Локомотив (София)

Добруджа 2:2 Локомотив (София)

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6357
  • 6