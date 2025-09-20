Хамилтън: Тимът сбърка при избора на гумите ми

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън отпадна във втората част на квалификацията в Баку и след това обясни, че във Ферари са взели грешния избор относно гумите, с които той да се бори за място в топ 10.

„Средно твърдите гуми бяха много по-бързи – коментира по-късно Хамилтън. – Тимът избра да карам със средно твърдите във втората част, но след това се оказа, че тези гуми сериозно намаляват, решихме да ги запазим, тъй като всички в топ 10 направиха това.

„Затова карах с меките и това се оказа грешка на тима при избора им. Разликата беше около три десети в полза на средно твърдите, трябваше да карам с тях в Q2. Поне при мен вятърът нямаше принос за проблемите ми във втората част на квалификацията.

„Идеята беше да имаме два комплекта средно твърди за третата част на квалификацията, но преди това трябва да стигнеш до третата част. Не се справихме по най-добрия начин с изпълнението на задачите ни в квалификацията.“

Снимки: Gettyimages