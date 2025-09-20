Диагоналът на Канада: Определено израстнахме като отбор на турнира и просто трябва да продължим да градим

Диагоналът на мъжкия национален тим на Канада Шарън Върнън-Евънс призна след загубата от Полша с 1:3 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че въпреки това определено са израстнали като отбор през целия турнир и просто трябва да продължат да градят.

Полша продължава на 1/4-финал на Мондиал 2025 след успех над Канада

"Разбира се, че не сме много щастливи, че загубихме, но мисля, че имаше и добри неща в играта. Разбира се, те са страхотен отбор, но знаем, че това е еталонът за това къде искаме да бъдем, така че трябва просто да продължим да градим. Определено израснахме като отбор през целия турнир. С моето идване по-късно през лятото и завръщането на Ник (б.р. Никола Хоуг), мисля, че ни отне време да се сработим, но мисля, че свършихме добра работа и правим крачка в правилната посока", коментира Върнън-Евънс след мача.

Камил Семенюк: Продължаваме да гледаме напред към финала

"Чувствам се добре. Определено се чувствам сякаш принадлежа тук, а момчетата свършиха добра работа, като ми помогнаха да се върна и ме приеха. Просто исках да се опитам да пренеса това, което правех в Япония, и да се опитам да помогна на отбора да покаже най-добрата си игра, на която е способен", допълни канадският национал.

Снимки: en.volleyballworld.com