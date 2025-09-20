Популярни
Полша продължава на 1/4-финал на Мондиал 2025 след успех над Канада

  • 20 сеп 2025 | 17:03
  • 259
  • 0
Полша продължава на 1/4-финал на Мондиал 2025 след успех над Канада

Олимпийският и световен вицешампион Полша продължава напред към 1/4-финалите на Мондиал 2025 във Филипините. Момчетата на Никола Гърбич надделяха над Канада с 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) във втората среща от 1/8-финалите на световното първенство, играна този следобед в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

По този начин "Дружина полска" ще играе минимум на 1/4-финал на шампионат на планетата за 4-и пореден път.

Турция на исторически 1/4-финал на Световното
Турция на исторически 1/4-финал на Световното

На 1/4-финалите Полша ще излезе срещу Турция, която по-рано се класира за исторически първи път в Топ 8 след обрат срещу Нидерландия също с 3:1 гейма. Четвъртфиналът между Полша и Турция ще бъде в сряда (24 септември) от 10,30 часа българско време по предварителна програма.

Канада пък отпада на 1/8-финалната фаза на турнира, но ще запише най-доброто си класиране след Мондиал 2018.

Най-полезен за Полша стана Камил Семенюк с 18 точки (3 блока). Капитанът Бартош Курек (1 блок и 1 ас) и Вилфредо Леон (1 блок и 3 аса) пък добавиха още 15 и 14 точки за победата.

За канадския тим над всички бе Шарън Върнън-Евънс със страхотните 23 точки (2 блока и 1 ас). Джаксън Йънг се отчете с 12 точки (1 блок), но и това не помогна за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com

