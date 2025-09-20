Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Камил Семенюк: Продължаваме да гледаме напред към финала

Камил Семенюк: Продължаваме да гледаме напред към финала

  • 20 сеп 2025 | 17:53
  • 528
  • 0

Посрещачът на олимпийския и световен вицешампион Полша Камил Семенюк коментира след победата над Канада с 3:1 гейма на 1/8-финалите на Мондиал 2025 във Филипините, че продължават да гледат напред към финала.

Полша продължава на 1/4-финал на Мондиал 2025 след успех над Канада
Полша продължава на 1/4-финал на Мондиал 2025 след успех над Канада

"Беше пореден труден мач. Разбира се, щастливи сме, че спечелихме мача и все още сме в турнира. Сега имаме няколко дни, за да се подготвим за четвъртфинала срещу Турция. Със сигурност ще използваме това време, за да влезем в най-добрата възможна форма преди този мач", призна Семенюк пред камерата на VBTV след срещата.

"Не гледаме резултатите на другите отбори в този турнир. Опитваме се да бъдем фокусирани върху себе си, върху волейбола си, върху отбора си. Продължаваме да гледаме напред към финала, както винаги казва нашият треньор. Мисля, че най-добрата ми форма все още предстои и това важи за целия ни отбор. Надявам се, че топ нивото ни ще бъде в най-важния мач от този турнир", сподели още полският национал.

Снимки: en.volleyballworld.com

