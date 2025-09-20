Макс Верстапен: В края дори не бях с най-добрите гуми

Макс Верстапен спечели своя втори пореден и общо шести полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Азербайджан.

Max now has more poles (6) this season than Lando or Oscar 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wHBrcPnBdv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Четирикратният световен шампион стигна до първото място в самия край на щурата квалификационна сесия, която беше спирана общо шест пъти заради инциденти. Отделно в хода на Q3 над Баку започна да вали леко, което направи условията на пистата доста сложни, но въпреки това Верстапен се ориентира перфектно и си гарантира полпозишъна.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Дълга квалификация с толкова много червени флагове, така че беше много трудно да направим обиколка, понеже през повечето време или гумите не бяха готови, или имаше червен флаг. Особено в Q3, когато се появи и дъждът, беше много трудна сесия.



„В последната обиколка просто трябва да се рискува. Дори не бях с най-добрите гуми, които исках, тъй като заради всички червени флагове останах без гуми.



„Много се радвам с развитието на уикенда до момента. От първата тренировка ние не бяхме зле и просто продължихме да се подобряваме малко по малко и в квалификацията се озовахме там, където искахме, когато е важно.



„Определено мисля, че и иначе щяхме да сме в битката за полпозишъна. Разбира се, Q3 винаги е объркана за всички. Просто се радвам, защото изглежда, че от „Монца“ насам ние вършим по-добра работа и се надявам да продължим в същия дух.



„Състезанието ще е дълго. Нужен е добър старт, но дори и тогава, ние просто ще трябва да направим нашето си състезание, да се грижим за гумите, защото с тези по-меки смеси ще е тежко за гумите. След това ще видим какво ще стане“, обясни Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages