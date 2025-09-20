Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен: В края дори не бях с най-добрите гуми

Макс Верстапен: В края дори не бях с най-добрите гуми

  • 20 сеп 2025 | 17:45
  • 522
  • 0
Макс Верстапен: В края дори не бях с най-добрите гуми

Макс Верстапен спечели своя втори пореден и общо шести полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Азербайджан.

Четирикратният световен шампион стигна до първото място в самия край на щурата квалификационна сесия, която беше спирана общо шест пъти заради инциденти. Отделно в хода на Q3 над Баку започна да вали леко, което направи условията на пистата доста сложни, но въпреки това Верстапен се ориентира перфектно и си гарантира полпозишъна.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Дълга квалификация с толкова много червени флагове, така че беше много трудно да направим обиколка, понеже през повечето време или гумите не бяха готови, или имаше червен флаг. Особено в Q3, когато се появи и дъждът, беше много трудна сесия.

„В последната обиколка просто трябва да се рискува. Дори не бях с най-добрите гуми, които исках, тъй като заради всички червени флагове останах без гуми.

„Много се радвам с развитието на уикенда до момента. От първата тренировка ние не бяхме зле и просто продължихме да се подобряваме малко по малко и в квалификацията се озовахме там, където искахме, когато е важно.

„Определено мисля, че и иначе щяхме да сме в битката за полпозишъна. Разбира се, Q3 винаги е объркана за всички. Просто се радвам, защото изглежда, че от „Монца“ насам ние вършим по-добра работа и се надявам да продължим в същия дух.

„Състезанието ще е дълго. Нужен е добър старт, но дори и тогава, ние просто ще трябва да направим нашето си състезание, да се грижим за гумите, защото с тези по-меки смеси ще е тежко за гумите. След това ще видим какво ще стане“, обясни Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 802
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 625
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1559
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 5012
  • 3
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1829
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6641
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 48651
  • 30
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 38905
  • 41
Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

  • 20 сеп 2025 | 18:40
  • 18746
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 24960
  • 130
Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6711
  • 94
Добруджа 2:2 Локомотив (София)

Добруджа 2:2 Локомотив (София)

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6262
  • 6