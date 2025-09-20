Карлос Сайнц: Целта утре ще е подиумът

Карлос Сайнц заяви след края на квалификацията за Гран При на Азербайджан, в която той се нареди втори, че неговата цел в утрешното състезание в Баку ще бъде качване на почетната стълбичка.

Испанецът беше много близо до това да донесе първи полпозишън на Уилямс от Фелипе Маса в Австрия през 2014 година в щурата квалификация край бреговете на Каспийско море. В самия край обаче той беше изпреварен от Макс Верстапен, което никак не е изненадало Сайнц.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Много съм щастлив. Честно, квалификацията днес ни се получи. Всеки път бяхме с правилните гуми в правилния момент и направих някои много силни обиколки. Разбира се, щом някоя от водещите коли беше направила чиста обиколки, ние щяхме да сме с тези 4-5 десети назад, както винаги, но само един от тях успя – Макс, не съм изненадан. Останалите ги победихме и ще стартирам втори, което е страхотна новина.



„Планът утре е да се опитам да остана на подиума. Ще дам най-доброто от себе си да донеса първи подиум на Уилямс. Ако това е възможно – страхотно, ако ли пък не – ще видим“, каза Сайнц.

