Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц: Целта утре ще е подиумът

Карлос Сайнц: Целта утре ще е подиумът

  • 20 сеп 2025 | 17:33
  • 435
  • 0
Карлос Сайнц: Целта утре ще е подиумът

Карлос Сайнц заяви след края на квалификацията за Гран При на Азербайджан, в която той се нареди втори, че неговата цел в утрешното състезание в Баку ще бъде качване на почетната стълбичка.

Испанецът беше много близо до това да донесе първи полпозишън на Уилямс от Фелипе Маса в Австрия през 2014 година в щурата квалификация край бреговете на Каспийско море. В самия край обаче той беше изпреварен от Макс Верстапен, което никак не е изненадало Сайнц.

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку пред Сайнц и Лоусън

„Много съм щастлив. Честно, квалификацията днес ни се получи. Всеки път бяхме с правилните гуми в правилния момент и направих някои много силни обиколки. Разбира се, щом някоя от водещите коли беше направила чиста обиколки, ние щяхме да сме с тези 4-5 десети назад, както винаги, но само един от тях успя – Макс, не съм изненадан. Останалите ги победихме и ще стартирам втори, което е страхотна новина.

„Планът утре е да се опитам да остана на подиума. Ще дам най-доброто от себе си да донеса първи подиум на Уилямс. Ако това е възможно – страхотно, ако ли пък не – ще видим“, каза Сайнц.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 802
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 625
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1559
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 5011
  • 3
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1828
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 48633
  • 30
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 38887
  • 41
Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

Втора лига на живо: супершоу "Сандански" - Лео направи 3:2! Пирин с лекция в Петрич, гол на бивш халф на Левски в Габрово

  • 20 сеп 2025 | 18:40
  • 18732
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 24952
  • 130
Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

Реал Мадрид 2:0 Еспаньол, Мбапе заби втория гол

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6702
  • 94
Добруджа 2:2 Локомотив (София)

Добруджа 2:2 Локомотив (София)

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 6250
  • 6