  Славия
  Заги: Не се предаваме

Заги: Не се предаваме

  15 сеп 2025 | 20:04
  • 546
  • 0

Наставникът на Славия Златомир Загорчич бе разочарован от загубата на тима му с 1:3 от ЦСКА 1948. Все пак специалистът е уверен, че "белите" могат да обърнат хода на сезона.

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

"Имахме положения да вкараме още голове, но на почивката трябваше да направим промяна, която повлия на действията. В началото на втората част също започнахме добре, но допуснахме грешки. Трябва да продължим да работим, ще ни се върнат и доста хора. Не се предаваме", каза Загорчич.

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 1115
  • 0
  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 777
  • 2
  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 1238
  • 1
  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 9746
  • 24
  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 1758
  • 3
  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63871
  • 86
  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87312
  • 76
  • 15 сеп 2025 | 20:30
  • 6364
  • 7
  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 17342
  • 31
  • 15 сеп 2025 | 20:47
  • 5646
  • 2
  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63871
  • 86
  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 13084
  • 7