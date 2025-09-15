Заги: Не се предаваме

Наставникът на Славия Златомир Загорчич бе разочарован от загубата на тима му с 1:3 от ЦСКА 1948. Все пак специалистът е уверен, че "белите" могат да обърнат хода на сезона.

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

"Имахме положения да вкараме още голове, но на почивката трябваше да направим промяна, която повлия на действията. В началото на втората част също започнахме добре, но допуснахме грешки. Трябва да продължим да работим, ще ни се върнат и доста хора. Не се предаваме", каза Загорчич.