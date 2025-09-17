Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Мота подписа нов договор с Берое

Мота подписа нов договор с Берое

  • 17 сеп 2025 | 19:38
  • 497
  • 0
Мота подписа нов договор с Берое

Стражът на Берое Артур Мота поднови договора си с клуба, похвалиха се заралии.

"ПФК Берое има удоволствието да обяви подновяването на договора на Артур Мота, един от лидерите в нашия отбор. Това решение потвърждава нашия ангажимент към устойчив и мащабируем проект, който цели да утвърди клуба както на терена, така и извън него. За цялото семейство на Берое е гордост да знаем, че Артур ще продължи да защитава нашите цветове със същата отдаденост и страст, които го характеризират", се казва в изявлението на клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

  • 17 сеп 2025 | 15:58
  • 3240
  • 1
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25083
  • 24
Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

  • 17 сеп 2025 | 15:23
  • 754
  • 0
Отлична новина за Спартак (Варна)

Отлична новина за Спартак (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 13:54
  • 10272
  • 11
Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

  • 17 сеп 2025 | 13:34
  • 861
  • 0
Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

  • 17 сеп 2025 | 13:13
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387763
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 148
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8371
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25083
  • 24
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 73051
  • 43
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10722
  • 14