Мота подписа нов договор с Берое

Стражът на Берое Артур Мота поднови договора си с клуба, похвалиха се заралии.

"ПФК Берое има удоволствието да обяви подновяването на договора на Артур Мота, един от лидерите в нашия отбор. Това решение потвърждава нашия ангажимент към устойчив и мащабируем проект, който цели да утвърди клуба както на терена, така и извън него. За цялото семейство на Берое е гордост да знаем, че Артур ще продължи да защитава нашите цветове със същата отдаденост и страст, които го характеризират", се казва в изявлението на клуба.