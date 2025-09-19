Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Трябваше ли ВАР да се намеси при това нарушение на Кайо Видал?

Трябваше ли ВАР да се намеси при това нарушение на Кайо Видал?

  • 19 сеп 2025 | 21:48
  • 3345
  • 12

Левски и Лудогорец не успяха да си вкарат попадение през първото полувреме, което продължи над 60 минути и предложи доста положения и емоции. В 43-ата минута пък можеше да се стигне до доста неприятна контузия за “сините”, след като Кристиан Димитров беше настъпен от Кайо Видал.

Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"
Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

Футболистът на столичани направи успешен шпагат и отне топката от фланговия нападател на разградчани при едно от нападенията на “орлите”. Секунди по-късно бранителят на Левски започна да куца и получи медицинска помощ. На повторенията се видя, че Видал настъпва с цяло ходило крака на Димитров, но нарушение така и не бе отсъдено. Намеса на ВАР също не последва, което предизвика недоволството на “сините” фенове и футболисти.

2 Левски : Лудогорец
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

  • 19 сеп 2025 | 21:53
  • 5854
  • 4
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 13437
  • 28
Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

  • 19 сеп 2025 | 21:26
  • 113809
  • 165
Наградиха Радослав Гидженов преди дербито между Левски и Лудогорец

Наградиха Радослав Гидженов преди дербито между Левски и Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 20:43
  • 1011
  • 0
Наско Сираков зае своето място в ложата

Наско Сираков зае своето място в ложата

  • 19 сеп 2025 | 20:43
  • 1173
  • 1
Гьоко Хаджиевски: Показахме, че сме добър отбор

Гьоко Хаджиевски: Показахме, че сме добър отбор

  • 19 сеп 2025 | 20:01
  • 1207
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

  • 19 сеп 2025 | 21:26
  • 113809
  • 165
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 13437
  • 28
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 26505
  • 13
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 54089
  • 177
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 7753
  • 2