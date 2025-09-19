Трябваше ли ВАР да се намеси при това нарушение на Кайо Видал?

Левски и Лудогорец не успяха да си вкарат попадение през първото полувреме, което продължи над 60 минути и предложи доста положения и емоции. В 43-ата минута пък можеше да се стигне до доста неприятна контузия за “сините”, след като Кристиан Димитров беше настъпен от Кайо Видал.

Левски 0:0 Лудогорец, Гидженов и ВАР отмениха дузпа за "сините"

Футболистът на столичани направи успешен шпагат и отне топката от фланговия нападател на разградчани при едно от нападенията на “орлите”. Секунди по-късно бранителят на Левски започна да куца и получи медицинска помощ. На повторенията се видя, че Видал настъпва с цяло ходило крака на Димитров, но нарушение така и не бе отсъдено. Намеса на ВАР също не последва, което предизвика недоволството на “сините” фенове и футболисти.

