"Моряците" търсят добрия баланс в гостуванията

  • 20 сеп 2025 | 14:07
След трудния успех над Добруджа Черно море се върна на победния път. Мнозина привърженици са убедени, че отборът има потенциал да защити позициите си от предходните два сезона. "Моряците" се изправят срещу неудобен съперник в лицето на Арда. В предишния мач треньорът Илиан Илиев използва схема на игра с двама нападатели в лицето на Георги Лазаров и Сидни Селсо. Това определено лишава отбора от по-силна халфова линия. особено в срещите на чужд терен. По всяка вероятност треньорският щаб ще се върне към познатата схема 4-3-2-1.

Твърде вероятно е място в средата на терена да заеме Асен Чандъров, който се включи добре в мача срещу добруджанци и реализира хладнокръвно дузпата в добавеното време. Изборът в полузащитата е малко ограничен след контузиите на Берк Бейхан и Димитър Тонев, който все пак има вероятност да попадне в групата. Отборът тръгва към Стара Загора в неделя, а срещата срещу Арда Кърджали е в понеделник от 18.00 часа на стадион "Берое" .

/Пламен Трендафилов/

