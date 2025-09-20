Популярни
  3. Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри получи официално предупреждение, неговото първо за сезона, след края на петъчните тренировки преди Гран При на Азербайджан.

Австралиецът беше привикан при стюардите в Баку зарад игнориране на жълт флаг в хода на втората подготвителна сесия край бреговете на Каспийско море. Въпросният инцидент е настъпил в първия завой малко след средата на тренировката, в която Пиастри се нареди на 12-то място.

В случая маршалите на пост 1.2 са развяли жълтия флаг малко след като пилотът на Макларън е преминал покрай него. Това автоматично е задействало светлинен панел №3, който е показал зелена светлина, обозначаваща край на опасната зона.

Спрямо инструкциите, които пилотите са получи, когато те видят такава светлина, те трябва да намалят скоростта си и да се движат при условията на жълт флаг, независимо дали са видели жълтите флагове, или не. Пиастри обаче не е сторил това, което наложи разглеждане на инцидента от стюардите.

Те прецениха, че официално предупреждение ще е подходяща санкция, като се има предвид факта, че Пиастри реално не е видял жълтите флагове. Още повече комисарите отбелязват, че жълтият флаг е бил оттеглен по-малко от секунда след светването на зеления светлинен индикатор, което не е дало достатъчно време за реакция на Пиастри, но реално той е нарушил правилата.

Снимки: Gettyimages

