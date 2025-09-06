Пиер Гасли се обвърза дългосрочно с Алпин

Пиер Гасли подписа нов дългосрочен договор с отбора на Алпин, който ще го задържи в отбора от Енстоун поне до края на 2028 година.

Pierre Gasly. 2028.



Reaffirming his commitment. Our Frenchman signs a long-term deal with the team 🩷💙 pic.twitter.com/H6hdk64ZZr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Гасли се присъедини към Алпин в началото на сезон 2023, след като изкара първите си 5.5 сезона във Формула 1 в системата на Ред Бул. С Алпин французинът има записани два подиума – две трети места от Нидерландия 2023 и Сао Пауло 2024.

Committed together. pic.twitter.com/UEZWWoVzXd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

„Вълнувам се да подсигуря дългосрочното си бъдеще с Алпин. Като французин аз съм много горд да карам френска кола. Откакто се присъединих към отбора през 2023, аз винаги съм усещал, че това е правилното място за моето бъдеще. Подкрепата на Флавио (Бриаторе) и неговата вяра в мен, ангажираността на Франсоя (Прово) към проекта във Формула 1, както и всички в Енстоун направиха това едно естествено решение. Аз искам да съм тук още дълги години и да донесе резултатите, които ние цели – победи и титли. Всички ние сме заедно в тора начинание и аз гледам напред към продължението на тази специална история“, заяви Гасли пред официалния сайт на Алпин.

✍️ pic.twitter.com/fAsBh5JJAr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

В момента френският екип заема последното място в конструкторския шампион с актив от 20 точки, всички те спечелени от Гасли. Голямата надежда на всички в Енстоун ще е с въвеждането на новите правила догодина отборът да се придвижи напред в класирането. За това трябва да спомогне и решението на Рено да закрие своята програма за развиване на задвижващи системи и вместо това Алпин да използва двигателите на Мерцедес.

